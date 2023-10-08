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الأحد 08 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدورى الإنجليزى.. صلاح يقود ليفربول لمواجهة برايتون

ليفربول
ليفربول
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أعلن الألمانى يورجن كلوب المدير الفنى لفريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه الفرعون المصرى محمد صلاح، تشكيل فريقه الذى يواجه به نظيره برايتون، وذلك بعد قليل على ملعب "فالمر"، ضمن منافسات الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدورى الإنجليزى الممتاز.
وجاء تشكيل فريق ليفربول كالتالى:
حراسة المرمى: أليسون بيكر.
خط الدفاع: ترينت الكسندر ارنولد، جويل ماتيب، فيرجيل فان ديك، أندرو روبرتسون.
خط الوسط: دومينيك سوبوسلاي، أليكسيس ماك اليستير، هارفي إليوت.
خط الهجوم: محمد صلاح، داروين نونيز، لويس دياز.
ويحتل فريق ليفربول المركز الرابع برصيد 16 نقطة، بينما يقع برايتون فى المركز السادس برصيد 15 نقطة.

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