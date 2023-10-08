الأولمبية تهنئ اتحاد الكرة الطائرة بتأهل المنتخب إلى أولمبياد باريس 2024

تقدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب، بالتهنئة للمهندس ياسر قمر رئيس اتحاد الكرة الطائرة بعد تأهل منتخب الرجال للكرة الطائرة لنهائيات دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

وأعرب مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية عن خالص التهاني للجهاز الفني واللاعبين على مجهودهم من أجل تحقيق هدف التأهل لدورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 واستمرار رفع راية مصر عالية في جميع المحافل الدولية.

وأكد المجلس أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية والتعاون المثمر مع وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ودعم واهتمام رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين اهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عالية في جميع المحافل الرياضية.

وتأهل منتخب مصر للكرة الطائرة لأولمبياد باريس 2024 عن قارة أفريقيا، بعد تصدر تصنيف القارة السمراء، وتراجع المنتخب التونسي.

ويحتل منتخب مصر بعد الخسارة أمام فنلندا اليوم الأحد، المركز الـ18 في التصنيف العالمي بفارق 4 مراكز عن المنتخب التونسي والذي يأتي في المركز الـ 22.