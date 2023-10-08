أحمد حلمي: "يا رب احمى فلسطين وانصرها"

نشر الفنان أحمد حلمى على صفحته الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، بخاصية الحالات "الإستورى"، صورة لدعم دولة فلسطين العربية.

وعلق حلمى بكلمات ودعاء إلى الشعب الفلسطينى قائلاً :"يا رب احمى فلسطين وانصرها واحفظ رجالها وأطفالها ونساءها، والمسجد الأقصى".

جاء ذلك بعد الضربات التى وجهها الجانب الفلسطينى تجاه الكيان الإسرائيلى المحتل، ولقى الأخير خسائر كبيرة جراء تلك الضربات.

يذكر أن الفنان أحمد حلمى عاد للمسرح برواية "ميمو" بعد ما يزيد على ٢٠ عاما، من آخر أعماله مسرحية "حكيم عيون"، ويشارك في مسرحية ميمو، بجانب النجم أحمد حلمي، مجموعة كبيرة من أبرز الفنانين منهم أحمد رزق، حمدي الميرغني، هنا الزاهد، هنا شيحة، محمد رضوان، وجيلان علاء، نور إيهاب، ومي جلال وغيرهم من الفنانين.