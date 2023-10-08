تغيرات فى التشكيل المتوقع لمانشستر سيتى أمام أرسنال

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة فى تمام السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد، نحو ملعب "الأمارات"، لمتابعة القمة المرتقبه بين فريق أرسنال، المحترف ضمن صفوفه محمد الننى لاعب المنتخب الوطنى، الذى يستضيف نظيره مانشستر سيتى، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة الدورى الأسبانى لكرة القدم.

ومن المتوقع ان يدفع بيب جوارديولا بكالفين فيليبس وكوفاسيتش في وسط الملعب وأمامهم فودين وألفاريز ودوكو خلف هالاند، حيث لديه شكوك حول استعدادية أكثر من لاعب للمشاركة، وخاصة فيما يتعلق بجون ستونز وبيرناردو سيلفا.

وجاء التشكيل المتوقع لمانشستر سيتى كالتالى:

حراسة المرمى: إديرسون.

خط الدفاع: كايل ووكر، روبن دياز، مانويل أكانجي، جاسكو جفارديول.

خط الوسط: ماتيوس نونيز، ماتيو كوفاسيتش، فيل فودين، جوليان ألفاريز، جيريمي دوكو.

خط الهجوم: إيرلينج هالاند.

ويحتل فريق ارسنال صدارة ترتيب الدورى الإنجليزى برصيد 18 نقطة، بفارق نقطة وحيده عن ارسنال محتل المركز الثالث برصيد 17 نقطة.

