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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

المرشحة على رئاسة الزمالك: «بدأت التحرك لحل أزمة بوطيب والمحامي الإيطالي»

مرفت سيد أحمد
مرفت سيد أحمد
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أكدت الدكتور مرفت سيد أحمد، المرشحة على مقعد رئاسة نادي الزمالك في الانتخابات المقبلة المقرر لها يوم 20 من شهر أكتور الجاري، أنها بدأت التحرك لحل بعد الأزمات التي تواجه النادي في الوقت الحالي، مثل أزمة مستحقات المهاجم المغربي خالد بوطيب، والمستحقات المتأخرة للمحامي الإيطالي المسؤول عن قضايا النادي في المحكمة الدولية.

وقال المرشحة على مقعد رئاسة الزمالك، في تصريحات خاصة لجريدة البوابة نيوز: «ملف الكرة على أولوية الملفات وسيتم حل المشلكة المالية سريعا.. وسيتم جدولة المستحقات المتأخرة لدى النادي وأنا بالفعل بدأت بعض المباحثات مع محامي خالد بوطيب وقريبًا سأعلن عن عمل جدولة وتخفيض المبلغ والذي يبلغ 3 ملايين يورو».

وتابعت: « تواصلت مع المحامي الإيطالي المسئول عن قضايا نادي الزمالك ووجدته غاضبا من طريقة تعامل مسئولي الزمالك بسبب تأخر مستحقاته المالية ووعدته بحل الأزمة».

وتعد الدكتورة مرفت سيد أحمد،  أول سيدة تترشح على مقعد رئيس الزمالك، في انتخابات القلعة البيضاء القادمة، والمقرر إقامتها يوم 20 من شهر أكتوبر الجاري، وعملت سابقًا في منصب رئيس مجلس إدارة صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للشباب بوزارة الشباب والرياضة، وكذلك وكيلا للوزارة لشئون الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة.

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مرفت سيد أحمد نادي الزمالك الزمالك خالد بوطيب
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