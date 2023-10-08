إغلاق كوبري الفطيم بمدينة نصر لمدة 10 أيام

أغلقت الإدارة العامة لمرور القاهرة مسطح كوبري الفطيم، في الاتجاه القادم من مناطق مدينة نصر تجاه الطريق الدائري مع إجراء التحويلات المرورية اللازمة تجاه مطلع كوبري الفطيم، وعدم استكمال اتجاه الطريق الدائري، بداية من الساعة 12،5 صباح يوم الأحد الموافق 8/10/2023 ولمدة 10 أيام ليلًا ونهارًا، وذلك لاستكمال تنفيذ الأعمال الخاصة بمحطة تنقية مياه الشرب بمدينة نصر، على أن يتم تنفيذ أعمال الحفر الطولي أمام المجمع الأمني.

من جانبها، تعين الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة، لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.