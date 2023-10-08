نادي الأسير الفلسطيني: كل القوى موحدة للدفاع عن غزة.. وسيتم تحرير أسرانا قريبا

الأحد 08/أكتوبر/2023 - 12:29 م

أكد رئيس نادي الأسير الفلسطيني قدورة فارس، أن كل القوى والجبهات الفلسطينية موحدة للدفاع عن قطاع غزة وشعبها من جرائم الاحتلال الإسرائيلي، مضيفا أنه سيتم تحرير الأسرى الفلسطينيين من الاحتلال قريبا.

وقال فارس ـ في تصريح خاص لقناة القاهرة الإخبارية اليوم الأحد ـ إن المواجهة الحالية بين الشعب الفلسطيني والاحتلال الاسرائيلي هي الأخطر، مضيفا أن الأوضاع متوترة في كل مكان وهناك عدوانا شاملا على كل أنحاء قطاع غزة، فضلا عن اغلاق معظم الطرق في الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأشار إلى أن مستوطنين من الضفة الغربية يطلقون النار على الفلسطينيين ويعتدون على المارة والسيارات، مضيفا أن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى والدمار الكبير حتى هذه اللحظة ينذر بما هو أخطر.

وأكد أن عملية طوفان الأقصى أثبتت فشل الحكومة اليمنية المتطرفة في هذا الامتحان الصعب، مشددا على أن الأمن لا يتحقق فقط من خلال اللجوء إلى القوة ولكن من الاعتراف بحقوق الآخر وللشعب الفلسطيني حق في الحرية وإنهاء الاحتلال.