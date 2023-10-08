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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

رئيس الصومال يبدأ زيارة رسمية إلى إريتريا بهدف تعزيز العلاقات الثنائية

رئيس الصومال حسن
رئيس الصومال حسن شيخ محمود
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غادر رئيس الصومال حسن شيخ محمود، اليوم الأحد، البلاد متوجها إلى دولة إريتريا (التي تدرب وحدات من القوات المسلحة الصومالية)؛ في زيارة عمل رسمية بهدف تعزيز العلاقات بين البلدين، وتفعيل التعاون في مجالات الدفاع والأمن ​​للحفاظ على السلام والاستقرار في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) أن الزيارة تأتي أيضا انطلاقًا من أهمية تنفيذ خطة تطهير البلاد من مليشيات الشباب الإرهابية خلال فترة زمنية قصيرة، حيث كلَّف الرئيس الصومالي رئيس ولاية "جلمدج" السيد أحمد عبدي كاريي، بتسريع وتعزيز العمليات العسكرية للقضاء على الإرهاب في مناطق ولاية "جلمدج".

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الصومال إريتريا
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