ads
الأحد 08 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

إسرائيل تلغي المدارس في جميع أنحاء الأراضي المحتلة غدًا

ارشيفية
ارشيفية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة التعليم الاسرائيلية، اليوم الأحد، إلغاء المدارس في جميع أنحاء إسرائيل يوم غد الاثنين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الاخبارية".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن القرار يشمل أماكن التعليم الخاص أيضًا، وذلك في أعقاب توجيهات "قيادة الجبهة الداخلية".

يأتي ذلك في خضم إطلاق حركة حماس والفصائل الفلسطينية هجومًا غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى"، تضمن إطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل وعمليات تسلل غير مسبوقة داخل الأراضي الإسرائيلية.

وأسفرت الغارات التي شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، مساء أمس السبت، عن استشهاد 313 فلسطينيًا، بينهم 20 طفلًا، وإصابة 1990آخرين، وفقًا لتحديث وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد.

بينما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء عملية "طوفان الأقصى" إلى 350 والجرحى إلى 2000 منهم 19 موت سريري، و326 بحالة خطيرة.

ads
التعليم الاسرائيلية إلغاء المدارس حركة حماس طوفان الأقصى وزارة الصحة الفلسطينية
ads