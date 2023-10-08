إسرائيل تلغي المدارس في جميع أنحاء الأراضي المحتلة غدًا

أعلنت وزارة التعليم الاسرائيلية، اليوم الأحد، إلغاء المدارس في جميع أنحاء إسرائيل يوم غد الاثنين، حسبما أفادت قناة "القاهرة الاخبارية".

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، بأن القرار يشمل أماكن التعليم الخاص أيضًا، وذلك في أعقاب توجيهات "قيادة الجبهة الداخلية".

يأتي ذلك في خضم إطلاق حركة حماس والفصائل الفلسطينية هجومًا غير مسبوق ضد إسرائيل تحت اسم "طوفان الأقصى"، تضمن إطلاق آلاف القذائف الصاروخية باتجاه إسرائيل وعمليات تسلل غير مسبوقة داخل الأراضي الإسرائيلية.

وأسفرت الغارات التي شنها جيش الاحتلال على قطاع غزة، مساء أمس السبت، عن استشهاد 313 فلسطينيًا، بينهم 20 طفلًا، وإصابة 1990آخرين، وفقًا لتحديث وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد.

بينما أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، عن ارتفاع حصيلة القتلى جراء عملية "طوفان الأقصى" إلى 350 والجرحى إلى 2000 منهم 19 موت سريري، و326 بحالة خطيرة.