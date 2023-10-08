أستاذ اقتصاد: القاصي والداني يشهد بنجاح الدولة المصرية

قال الدكتور محمود عنبر، أستاذ الاقتصاد، إن واحدًا من أهم التحديات التي واجهت الدولة المصرية هو تحقيق تنمية في منطقة سيناء، مؤكدا أن هذه المنطقة كانت تواجهها تحديات كبيرة، ووضعتها الدولة في أولويات برنامجها الاقتصادي.

وأضاف أستاذ الاقتصاد، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن القاصي والداني يشهد بنجاح الدولة المصرية، والتي أصبحت نموذجا يحتذى به وتصدر تجربتها في تحقيق الاستقرار الأمني بكثير من الدول.

وأوضح أن منطقة سيناء كانت تعاني من عزلة، لذلك جاءت المشروعات الأساسية لربط سيناء بالدلتا أو ربط جنوب سيناء بشمال سيناء، بالإضافة إلى إنشاء وتطوير البنية التحتية التي خلقت فرصًا استثمارية في تلك المنطقة، كما أصبحت منطقة يمكن الحديث عنها.

وأشار إلى أن هناك قطاعات تم استهدافها في هذه المنطقة من أجل التطوير، بينها الكهرباء أو المياه والصرف الصحي والتعليم والصحة والمدن الجديدة والفرص الاستثمارية والمشروعات الخاصة، والتي كان على رأسها المشروعات الزراعية يليها التعليم والتشييد فهناك سلسلة شاملة من المشروعات.