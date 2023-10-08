رسائل على هواتف المواطنين.. إسرائيل تهدد الفلسطينيين خلال حرب غزة

استقبل فلسطينيون بمنطقة بيت حنون رسائل الاحتلال الإسرائيلي، عبر هواتفهم المحمولة بإخلاء منازلهم قبل قصفها، بحسب مُراسل "القاهرة الإخبارية" من غزة.

وفي رسالة على الهواء لشاشة "القاهرة الإخبارية"، اليوم الأحد، أضاف المراسل أن طيران الاحتلال شن هجومًا عنيفًا على قطاع غزة استهدف مقارًا لحركة حماس ومنازل المواطنين الفلسطينيين ومواقع للمقاومة الفلسطينية، أبرز ما جرى استهدافه ملعب فلسطين الذي يقع في منطقة الرمال الجنوبي المكتظة بالسكان.

وأكد مُراسل "القاهرة الإخبارية"، أنَّ الرسائل التي استقبلها الفلسطينيون أثارت حالة من الرعب والفزع لديهم ولا يعرفون "أين يذهبون الآن؟"، خصوصًا في ظل عدم وجود مخيمات إيواء ومراكز حماية، مُشيرًا إلى أنَّ مدفعية الاحتلال استهدفت المناطق الشرقية لقطاع غزة عن طريق "قنابل الإنارة".