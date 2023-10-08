تعرف على التشكيل المتوقع للأهلي أمام الإسماعيلي بالدوري الممتاز

يستضيف الفريق الأول للنادي الأهلي نظيره الإسماعيلي في السابعة مساء اليوم الأحد، في الجولة الثالثة من بطولة الدوري المصري الممتاز والذي يقام علي استاد برج العرب بالإسكندرية.

وجاء التشكيل المتوقع للأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبدالمنعم وياسر إبراهيم وعلي معلول.

خط الوسط: إمام عاشور ومروان عطية وأليو ديانج.

خط الهجوم: حسين الشحات وموديست وبيرسي تاو.

ويدخل المارد الأحمر بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر مباراة الإسماعيلي اليوم، بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة السادسة في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز العاشر برصيد ثلاث نقاط جمعها من خوض مباراة واحدة فقط حيث فاز على فريق المصري البوسعيدي برباعية نظيفة في لقاء الجولة الأولى.

وعلى الجانب الآخر، يدخل فريق الإسماعيلي بقيادة مدربه إيهاب جلال مباراة الأهلي اليوم، بحثا عن تحقيق الفوز والوصول إلى النقطة السادسة في جدول ترتيب الدوري الممتاز الذي يحتل فيه المركز الحادي عشر برصيد ثلاث نقاط جمعها من خوض مباراتين حيث خسر في لقاء الجولة الأولى أمام زد بهدف نظيف وفاز في لقاء الجولة الثانية على الاتحاد السكندري بثلاثية مقابل هدف.