بدء اختبارات القبول والاختبارات الشخصية للمتقدمين للالتحاق بالتعليم الدمج بالأقصر

انطلقت مركز التعليم المدمج بجامعة الأقصر (التعليم المفتوح سابقاً) ، اليوم السبت، اختبارات القبول والاختبارات الشخصية للدفعة الأولى من المتقدمين لبرنامجي كلية التجارة وكلية تكنولوجيا التعليم الرقمي، برعاية الدكتور حمدى محمد حسين، رئيس الجامعة، والدكتور وليد عبدالله مدير التعليم المدمج بالجامعة.

وتفقد الدكتور وليد محمد عبد الله، مدير إدارة التعليم المدمُج بجامعة الأقصر، قاعات الاختبار، معلناً عن إجراء اختبارات الدفعة الثانية من المتقدمين لبرامج التعليم المدمج "التعليم المفتوح سابقاً" يومي 16 و17 أكتوبر الجاري، وأنه تم مد فترة التقديمات للالتحاق بكليات التعليم المدمج بالجامعة إلى ١٥ أكتوبر، على أن تبدأ الدراسة بالأسبوع الأخير من أكتوبر ٢٠٢٣ م.

وتشكلت لجنة الاختبارات الشخصية لكلية تكنولوجيا التعليم الرقمي، من الدكتور وليد محمد عبد الله، مدير التعليم المدمُج بجامعة الأقصر، رئيسًا، وعضوية الدكتور أحمد حلمي محمد، أستاذ تكنولوجيا التعليم، جامعة جنوب الوادي، والدكتور يوسف عباس، أستاذ اللغة العربية المساعد بكلية الألسن بجامعة الأقصر.

وأجريت اختبارات القبول لبرنامج كلية التجارة بمبنى كلية الآثار بحضور الدكتور خالد عبدالنعيم، عميد كلية الآثار، والدكتور محمود السيد وكيل الكلية للدراسات العليا، فيما أجريت الاختبارات الشخصية لبرنامج كلية تكنولوجيا التعليم الرقمي، بمبنى كلية الحاسبات والمعلومات بحضور الدكتورة شيماء عبدالستار، وكيل الكلية، حيث نوهت إدارة التعليم المدمج عن ضرورة التواجد بالمركز داخل جامعة الأقصر قبل الموعد بنصف ساعة على الأقل، حيث تقام الاختبارات التحريرية الساعة 10.00 صباحا، وأن يكون ميعاد المقابلة الشخصية لبرنامج تكنولوجيا التعليم الرقمي الساعة 12.00 ظهرا من نفس اليوم.

ويعد التعليم المدمج هو النظام المطور والبديل للتعليم المفتوح، حيث يعتمد على الدمج بين وسائل التعليم التقليدي والتعليم عن بُعد، ويتيح المركز للطلاب الجدد الالتحاق بعدد من البرامج الدراسية وهي:- (بكالوريوس كلية التجارة - بالشراكة مع جامعة عين شمس - بكالوريوس الحضانة ورياض الأطفال _ بالشراكة مع جامعة المنيا - ليسانس العلوم العربية والإسلامية وتحقيق التراث - بالشراكة مع جامعة المنيا - بكالوريوس تكنولوجيا التعليم الرقمي - بالشراكة مع جامعة المنيا).

وحددت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، شروط الالتحاق ببرامج التعليم المدمج على أن يكون المتقدم حاصل على الثانوية العامة أو ما يعادلها من المؤهلات المتوسطة (دبلوم فني - دبلوم تجاري - دبلوم زراعة) والثانوية الأزهرية والمؤهلات فوق المتوسطة (خريجى المعاهد العالية والمعاهد الفنية) والمؤهلات العليا، بجانب مرور سنتين أو أكثر على الحصول على المؤهل المتوسط يستثنى من الشرط الثانى الحاصلين على مؤهل عالي والمقيمين بشمال وجنوب سيناء والمصريين المقيمين بالخارج، واجتياز اختبار القبول.

جولة التعليم الدمج (4)

جولة التعليم الدمج (5)

جولة التعليم الدمج (2)

جولة التعليم الدمج (3)