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الأحد 08 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

محمد شريف يشارك في تعادل الخليج مع الرائد بالدوري السعودي

محمد شريف مهاجم الخليج
محمد شريف مهاجم الخليج السعودي
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حسم التعادل السلبي، مباراة فريق الخليج الذي يضم بين صفوفه المهاجم المصري محمد شريف، ونظيره الرائد، التي أقيمت مساء اليوم السبت على ملعب استاد الأمير محمد بن فهد، والتي جمعت بينهما في إطار منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري السعودي (دوري روشن).

وتواجد محمد شريف في التشكيل الأساسي لفريق الخليج منذ بداية المباراة حتى نهايتها، وحصل على البطاقة الصفراء في الدقيقة 90 من زمن اللقاء.

وانتهت المواجهة بلا أهداف، بعدما فشل لاعبو الفريقين في هز الشباك، ليحصل كل فريق على نقطة، لم تؤثر على تقدم الثنائي كثيرًا في جدول ترتيب الدوري السعودي.

وبتلك النتيجة، حصل الخليج على النقطة رقم 9 ليحتل المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري السعودي (دوري روشن)، فيما ظل الرائد في المركز السابع عشر قبل الأخير وفي رصيده 5 نقاط.

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