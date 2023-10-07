رباعي المقاولون ضمن اختيارات المنتخب الأولمبي لمعسكر أكتوبر

أعلن روجيرو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي قائمة معسكر أكتوبر الحالي وشهدت القائمة تواجد 4 لاعبين من المقاولون العرب في قائمة المنتخب الأولمبي، استعدادا لمواجهة الأردن وأوزبكستان وديا خلال معسكر أكتوبر الحالي، استعدادا لخوض دورة الألعاب الأولمبية فى باريس 2024.

واللاعبون الأربعة هم: محمد أحمد سيحا وزياد فرج وعربي بدر وأحمد فوزي، بالإضافة لثنائي المقاولون السابقين والمحترفين حاليا في اليونان وصربيا عمر فايد وبلال مظهر عبدالرحمن.

ويطير المنتخب الأولمبي يوم 13 أكتوبر لأداء ودية ثانية مع أوزبكستان يوم 16 من الشهر ذاته، وذلك ضمن استعدادات منتخب مصر للمشاركة فى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.