ads
السبت 07 أكتوبر 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخًا أوكرانيا من طراز إس-200 فوق شبه جزيرة القرم

شبه جزيرة القرم
شبه جزيرة القرم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط صاروخ أوكراني من طراز إس 200 فوق شبه جزيرة القرم.
وذكرت الوزارة في بيان بثته وكالة تاس الروسية "في 7 أكتوبر، حوالي الساعة السادسة مساء بتوقيت موسكو، حاول نظام كييف شن هجوم إرهابي على شبه جزيرة القرم باستخدام صاروخ أرض-جو من طراز إس-200، أعيد تجهيزه ليصبح سلاحا هجوميا. وقد اكتشفت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في الوقت المناسب الصاروخ الأوكراني، وتم القضاء عليه في الجو".
وكانت أوكرانيا قد شنت - أمس - هجوما بمسيرة على منشآت روسية، وتم تدمير المسيرة من قبل أنظمة الدفاع الجوي لأسطول البحر الأسود على بعد 10 كم من شبه جزيرة القرم.

ads
الدفاع الروسية إسقاط صاروخ أوكراني شبه جزيرة القرم
ads