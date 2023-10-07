الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخًا أوكرانيا من طراز إس-200 فوق شبه جزيرة القرم

أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط صاروخ أوكراني من طراز إس 200 فوق شبه جزيرة القرم.

وذكرت الوزارة في بيان بثته وكالة تاس الروسية "في 7 أكتوبر، حوالي الساعة السادسة مساء بتوقيت موسكو، حاول نظام كييف شن هجوم إرهابي على شبه جزيرة القرم باستخدام صاروخ أرض-جو من طراز إس-200، أعيد تجهيزه ليصبح سلاحا هجوميا. وقد اكتشفت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في الوقت المناسب الصاروخ الأوكراني، وتم القضاء عليه في الجو".

وكانت أوكرانيا قد شنت - أمس - هجوما بمسيرة على منشآت روسية، وتم تدمير المسيرة من قبل أنظمة الدفاع الجوي لأسطول البحر الأسود على بعد 10 كم من شبه جزيرة القرم.