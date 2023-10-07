أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط صاروخ أوكراني من طراز إس 200 فوق شبه جزيرة القرم.
وذكرت الوزارة في بيان بثته وكالة تاس الروسية "في 7 أكتوبر، حوالي الساعة السادسة مساء بتوقيت موسكو، حاول نظام كييف شن هجوم إرهابي على شبه جزيرة القرم باستخدام صاروخ أرض-جو من طراز إس-200، أعيد تجهيزه ليصبح سلاحا هجوميا. وقد اكتشفت أنظمة الدفاع الجوي الروسية في الوقت المناسب الصاروخ الأوكراني، وتم القضاء عليه في الجو".
وكانت أوكرانيا قد شنت - أمس - هجوما بمسيرة على منشآت روسية، وتم تدمير المسيرة من قبل أنظمة الدفاع الجوي لأسطول البحر الأسود على بعد 10 كم من شبه جزيرة القرم.
العالم
الدفاع الجوي الروسي يسقط صاروخًا أوكرانيا من طراز إس-200 فوق شبه جزيرة القرم
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط صاروخ أوكراني من طراز إس 200 فوق شبه جزيرة القرم.
أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط صاروخ أوكراني من طراز إس 200 فوق شبه جزيرة القرم.