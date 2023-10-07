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السبت 07 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

فضائيات

يعتمد على معلومات مغلوطة.. المرصد المصري: قرارات البرلمان الأوروبي غير ملزمة

البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
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علق محمد مرعي مدير المرصد المصري التابع للمركز المصري للدراسات الاستراتيجية، على بيان البرلمان الأوروبي عن مصر وحالة حقوق الإنسان بها.

 وقال مرعي في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد"، إن جميع قرارات البرلمان الأوروبي غير ملزمة  لدول الاتحاد الأوروبي .

وأضاف: "مع التدقيق في كل ما ذكره البرلمان الأوروبي نجد أن كافة قراراته مبنية على تقارير مغلوطة لا تستند إلى مصادر معلومة ".

وتابع مرعي: "على البرلمان الأوروبي أن يتواصل مع المؤسسات الرسمية في مصر قبل أن يتم إصدار أي بيانات عن مصر ".

وأكمل: "البرلمان الأوروبي ربط نزاهة الانتخابات الرئاسية بمرشح محتمل في الانتخابات وهو احمد طنطاوي، والبرلمان  الذي يعبر عن دول الاتحاد الأوروبي يعتمد على معلومات مغلوطة ".

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