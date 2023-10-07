محرز يقود قائمة منتخب الجزائر لمواجهة الفراعنة وديًا

أعلن جمال بلماضي، المدير الفني لمنتخب الجزائر، اليوم السبت، قائمة اللاعبين المستدعاة معسكر شهر أكتوبر الحالي، الذي يتخلله مواجهة منتخب مصر في مباراة ودية.

ويستعد المنتخب الجزائري للدخول في فترة التوقف الدولي، التي تبدأ يوم 9 وتنتهي في السابع عشر من شهر أكتوبر الجاري.

ويواجه منتخب محاربي الصحراء، منتخب الرأس الأخضر يوم 12 أكتوبر بقسنطينة وديًا، ثم يلتقي منتخب الفراعنة يوم 16 أكتوبر في الإمارات، خلال معسكر المنتخب المصري في أبوظبي.

ويتواجد رياض محرز، نجم أهلي جدة السعودي الحالي ومانشستر سيتي الإنجليزي السابق، على رأس قائمة منتخب الجزائر للمعسكر المقبل.

قائمة منتخب الجزائر

حراسة المرمى: أنتوني ماندريا، مصطفى زغبة، أسامة بن بوط.

خط الدفاع: هيثم لوصيف، رامي بن سبعيني، أحمد توبة، محمد أمين توجاي، يوسف عطال، عيسى ماندي، كيفين جيتون، ريان آيت نوري.

خط الوسط: فارس شايبي، عبد القهار قادري، هشام بوداوي، راميز زروقي، حسام عوار، آدم زرقان، سفيان فيغولي.

وفي الهجوم: رياض محرز، أمين جويري، سعيد بن رحمة، محمد بشير بلومي، إسلام سليماني، سعيد بن رحمة، بدر الدين بوعناني، محمد أمين عمورة.