الدوري الإسباني.. فينيسيوس على رأس هجوم ريال مدريد أمام أوساسونا

أعلن كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد، تشكيل فريقه لمواجهة أوساسونا، اليوم السبت، في إطار منافسات الدوري الإسباني.

وتقام المباراة على ملعب "سانتياجو برنابيو" معقل النادي الملكي، في تمام الخامسة والربع عصرا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من اللاليجا.

ويبدأ ريال مدريد المباراة أمام أوساسونا بتشكيل كالتالي:

حراسة المرمى: كيبا.

خط الدفاع: كارفاخال - توني روديجر - تشواميني - ميندي.

خط الوسط: فيدي فالفيردي - كامافينجا - لوكا مودريتش - بيلينجهام.

خط الهجوم: خوسيلو - فينيسيوس جونيور.

ويحتل ريال مدريد صدارة الدوري الإسباني برصيد 21 نقطة متقدما بنقطة وحيدة عن الغريم التقليدي برشلون، فيما يأتي أوساسونا في المركز التاسع برصيد 10 نقاط.