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السبت 07 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

أذربيجان وقطر تبحثان آفاق التعاون في العديد من القضايا

أذربيجان وقطر
أذربيجان وقطر
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عقدت وزارة الخارجية الأذربيجانية مع نظيرتها القطرية الجولة التالية من المشاورات السياسية في باكو؛ لبحث آفاق التعاون بين البلدين في العديد من القطاعات، حسبما أفادت صحيفة أذرنيوز الأذرية اليوم السبت.
وأجرى المشاورات السياسية نائب وزير الخارجية الأذري يالتشين رفيعيف ووزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي.
وخلال المشاورات تم بحث الوضع الحالي وآفاق التعاون الثنائي في مجالات السياسة والاقتصاد والطاقة والإنسانية والعلاقات البرلمانية وقضايا التعاون في إطار المنظمات الدولية، بما في ذلك الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي.
كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول القضايا الإقليمية والعالمية ذات الاهتمام المشترك.
وأطلع الجانب الأذري، قطر على أوضاع ما بعد الصراع في المنطقة، بما في ذلك أعمال إعادة التأهيل والبناء وإعادة الإدماج التي تجري في الأراضي المحررة (إقليم كاراباخ).

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أذربيجان التعاون الثنائي قطر
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