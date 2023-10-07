صحيفة إسرائيلية تصف الهجوم المباغت من حركة حماس بالفشل الاستخباراتي الجديد

ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" أنه بعد مرور 50 عاما على حرب السادس من أكتوبر تعرضت إسرائيل لهجوم مفاجئ آخر ولكن من قبل جماعة حماس.

وذكرت الصحيفة الإسرائيلية أنه حتى عندما بدأ الزعماء السياسيون في إسرائيل في الاجتماع لعقد مشاورات طارئة، مع استمرار الكشف عن المدى الكامل للتسلل لعناصر حماس وعواقبه، بدأت وسائل الإعلام العبرية نقلًا عن مسؤولين لم تذكر أسمائهم في انتقاد المستويات السياسية والعسكرية لحقيقة أن إسرائيل، المنشغلة بالجدل الداخلي، قد بوغتت مرة أخرى.

وأشارت الصحيفة الإسرائيلية إنه كان هناك حالة من اليقين في الجيش الإسرائيلي خلال السنوات الأخيرة أن حماس قد تم ردعها عن تنفيذ هجمات كبيرة في إسرائيل – خوفا من قوة الرد الإسرائيلي، وحذرا من إغراق غزة في دمار متجدد ولكن من الواضح تمامًا أن هذا الافتراض لا أساس له من الصحة.

وقال داني كوشمارو، مذيع الأخبار في القناة 12 الإسرائيلية، بعد حوالي أربع ساعات من بدء الهجوم: "نحن في حرب مع غزة لم نعرف مثلها من قبل. كل إسرائيل تسأل نفسها: أين الجيش الإسرائيلي، أين الشرطة، أين الأمن؟"

وأضاف ضيفه في البرنامج، إيلي مارون، القائد السابق للبحرية الإسرائيلية، قائلا: "إنه فشل ذريع".

واستحضر عاموس يادلين، رئيس المخابرات السابق للجيش الإسرائيلي، أصداء حرب السادس من أكتوبر – وهو هجوم آخر تميز بـ "الفشل الاستخباراتي" الإسرائيلي، حيث بدأ الجانب الأخر الصراع مشددا على أن إسرائيل بحاجة إلى التزام الهدوء.

وقال يادلين إن الأولوية العاجلة هي تعقب جميع العناصر داخل إسرائيل والتعامل معهم، ومنع انتشار الصراع إلى جبهات أخرى، بما في ذلك الضفة الغربية والقدس الشرقية، وخاصة حزب الله في الشمال.