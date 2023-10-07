النمسا: أجهزة الأمن قادرة على مواجهة كل التحديات خاصة الإرهاب والتطرف

أكد جيرهارد كارنر، وزير الداخلية النمساوي، أن أجهزة الأمن في البلاد حديثة ومتطورة وقادرة على مواجهة كافة التحديات الأمنية خاصة الإرهاب والتطرف.

وقال الوزير - في تصريح اليوم السبت خلال زيارة قام بها لمدينة كريمس برفقة قيادات أمنية - إن أمن الدولة في النمسا لديه كل العيون والآذان مفتوحة لمكافحة الأخطار بكل الوسائل المتاحة بغض النظر عما إذا كانت تأتي من اليمين أو اليسار أو التطرف الديني أو جماعات رافضي الدولة.

من جانبه.. قال المدير العام للأمن العام، فرانز روف إن الإرهاب الدولي بجميع مظاهره يتطور باستمرار هيكليا وتكتيكيا، موضحا أن النمسا تواجه تزايدا في الجرائم العابرة للحدود الوطنية.

وأضاف روف أن التدريب المستمر للعناصر الأمنية يعزز قدرتنا على مواجهة مختلف الظواهر وعلى التصدي لمخاطر الإرهاب بشكل مستمر.

