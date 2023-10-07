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السبت 07 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

مراقبة الأغذية بالدقهلية تكثف حملاتها بالمرور على 366 منشأة

جانب من الحملات
جانب من الحملات
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شنت إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالدقهلية عدة حملات تفتيشية على 366 منشأة تبين أن 62 منها دون ترخيص وتستوجب الغلق الفوري لخطورة استمرار التشغيل على الصحة العامة.

جاء ذلك بناء على تعليمات السيد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بتكثيف الحملات الانضباطية والتفتيشية على جميع المنافذ، وأماكن تداول الأغذية للتأكد من استيفاء الاشتراطات الصحية ولضمان وجود أغذية آمنة للمستهلك.

فيما تمكنت الحملات من تحرير عدد 184 محضراً وسحب 56 عينة للفحص بالمعامل المركزية لبيان مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، كما جرى إعدام 1865 كيلو من أغذية متنوعة و 257 لتر  عصائر  والبان غير صالحة للاستهلاك الآدمي وتغير في الخواص الطبيعية.

ومن جانبه أكد وكيل وزارة الصحة استمرار الحملات تباعًا حسب الخطة الموضوعة لمحاربة الفاسدين والحفاظ على الصحة العامة والضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التهاون بأرواح المواطنين وشدد على تطبيق القانون لردع المخالفين.

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إدارة مراقبة الاغذية ألبان غير صالحة للاستهلاك الدقهلية حملات تفتيشية غير صالحة للاستهلاك الأدمي
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