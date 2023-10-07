ضبط أجنبيين لقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبي بالتجمع الأول

نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط أجنبيين لقيامهما بالاتجار فى النقد الأجنبى بالتجمع الأول.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"- مقيمان بمحافظة الجيزة) بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بنطاق دائرة قسم شرطة التجمع الأول.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية- محلية").. وبمواجهتهما اعترفا بممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.