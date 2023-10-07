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السبت 07 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

ضبط أجنبيين لقيامهما بالاتجار في النقد الأجنبي بالتجمع الأول

أرشيفية
أرشيفية
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نجحت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة فى ضبط أجنبيين لقيامهما بالاتجار فى النقد الأجنبى بالتجمع الأول.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (شخصين "يحملان جنسية إحدى الدول"- مقيمان بمحافظة الجيزة) بالإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى بنطاق دائرة قسم شرطة التجمع الأول.
عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات أجنبية- محلية").. وبمواجهتهما اعترفا بممارستهما نشاط إجرامى تخصص فى الإتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفى وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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ضبط اجنبيان الإتجار في النقد الأجنبي التجمع الأول
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