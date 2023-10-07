شهد عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة مطروح، اليوم السبت، توقيع بروتوكول التعاون بين الهيئة العامة المصرية للبترول ممثلة في شركة الحمرا أويل وجمعية الأورمان، وذلك لإتمام مشروع إعادة تطوير وتأهيل مدارس العلمين الابتدائية والعلمين الإعدادية الثانوية والحنفيش للتعليم الأساسي، وذلك بقاعة الاجتماعات الصغرى.

جاء ذلك بحضور المهندس رامي عبداللطيف ممثلاً للإدارة المركزية للمكتب الفني بوزارة البترول والثروة المعدنية، والمهندس مدحت شعبان مساعد الرئيس التنفيذي للهيئة للمسئولية المجتمعية، والمهندس أحمد الشريف رئيس مجلس إدارة شركة الحمرا أويل والعضو المنتدب، وهاني عبدالعزيز، مدير عام الجودة والصحة المهنية والسلامة والبيئة، وأسامة ناصف مدير عام شركة الحمرا أويل والعضو المنتدب، وأحمد الجندي، رئيس مجلس إدارة جمعية الأورمان، وحسام القباني عضو مجلس إدارة جمعية الأورمان، وأسامة سلطان مدير عام العلاقات العامة شركة الحمرا أويل، وأحمد أمير، مدير عام مساعد المسئولية المجتمعية بشركة الحمرا أويل، ورئيس مركز ومدينة العلمين، وسحر الحناوي مدير إدارة العلمين، ومسعد بدوي وكيل الإدارة، وصالح رشيد رئيس مجلس أمناء العلمين، كوكبة من عمد ومشايخ وعواقل المنطقة.

وفي كلمته الموجزة خلال احتفالية توقيع البروتوكول نقل شحاتة للحضور تحيات وتقدير اللواء خالد شعيب قائد الأقليم، معربا عن سعادته البالغة بإبرام اتفاقية التعاون بين جمعية الأورمان جهة منفذة والشركة العامة للبترول (شركة الحمرا أويل) الجهة الداعمة والممولة، مضيفاً أن ذلك يساهم في توفير بيئة تعليمية مثالية من خلال التفعيل غير المسبوق لمنظومة المشاركة المجتمعية خاصة بإدارة العلمين وفي ضوء رؤية مصر 2030 والتي تعد من أهم الملفات التي تدعمها القيادة السياسية.

وفي ختام كلمته قدم شحاته الشكر لجمعية الأورمان وشركة الحمرا أويل، معربا عن أمله أن يكون توقيع البروتوكول وتطوير مدارس العلمين نواة لحزمة من الإجراءات التشاركية بين الجهتين لصالح المنظومة التربوية بمحافظة مطروح.

وكيل تعليم مطروح يشهد توقيع بروتوكول لتطوير مدارس العلمين

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