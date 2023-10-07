إطلاق عشرات الصواريخ من غزة وصافرات الإنذار تدوي في محيط تل أبيب

أفاد مراسلو RT، اليوم السبت، بأن عشرات الصواريخ أطلقت من قطاع غزة، وأشاروا إلى أن صافرات الإنذار تدوي في غلاف القطاع وحتى في محيط تل أبيب.

وذلك حسبما أذاعت فضائية روسيا اليوم، اليوم السبت.

وأكد مراسل rt، سماع أصوات انفجارات متتالية في غزة ناتجة عن محاولة اعتراض القبة الحديدية صواريخ عدة.

وقال الجيش الاسرائيلي في بيان، إن "عشرات صافرات الإنذار تدوي في جنوب ووسط البلاد، والتفاصيل قيد الفحص".

وأفاد بأنه تم تعليق الدوام الدراسي في مدارس قطاع غزة.

وبينما أكد في القطاع بأن مئات الصواريخ أطلقت من قطاع غزة تجاه مستوطنات غلاف غزة ووسط إسرائيل، قالت مراسلتنا في إسرائيل إن أصوات انفجارات كثيرة تسمع في سماء تل أبيب.

كذلك دوت صافرات الإنذار في "بيت شيمش" قرب القدس، وفي محيط سجني رامون ونفحة في صحراء النقب.

وأصدرت "الجبهة الداخلية في غزة" بيانا، دعت فيه "المواطنين والنشطاء إلى الالتزام بما يصدر عن الجهات الرسمية فقط، وعدم تناقل أي تحليلات، وإتباع إجراءات السلامة في أوقات الطوارئ".

إلى ذلك، أفاد مراسل rt بسقوط مباشر للصواريخ على أبنية سكنية حتى في وسط إسرائيل مع عدم اعتراضها من قبل القبة الحديدية، مشيرة إلى أنه تم فتح الملاجىء في عدة بلديات إسرائيلية.

في غضون ذلك، أطلقت البحرية الإسرائيلية النار تجاه قارب مشتبه على شاطئ غزة.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في بيان: "في النصف الساعة الأخيرة، تم إطلاق صواريخ من قطاع غزة على إسرائيل. ونحث الجمهور في جنوب ووسط البلاد على البقاء بالقرب من المناطق المحمية والامتثال لأوامر قيادة الجبهة الداخلية".