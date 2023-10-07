نقص فيتامين "ك" يجعلك عرضة لأمراض الرئة

جندت مجموعة من الباحثين الدنماركيين بجامعة كوبنهاغن بالدنمارك، أكثر من 4000 شخصًا من سكان المدينة، تتراوح أعمارهم بين 24 و77 عاما، لمشاركتهم في اختبار وظائف الرئة، أو ما يسمى قياس التنفس، والذي يقيس كمية الهواء التي يمكن للشخص أن يتنفسها في ثانية واحدة، والحجم الكلي للهواء الذي يمكن أن يتنفسه في نفس قسري.

ووفق الدراسة التي نشرت نتائجها في مجلة "ERJ Open Research"، فإن الأشخاص الذين تكون لديهم مستويات منخفضة من فيتامين "ك" يكونون أكثر عرضة للإصابة بالربو ومرض الانسداد الرئوي المزمن، كما لا تعمل رئاتهم على نحو جيد.

وقد ربطت الدراسة الطبية الحديثة بين المستويات المنخفضة من فيتامين "ك"، وضعف أداء الرئتين وصحتهما، وجاءت النتائج مؤكدة أن فيتامين "ك" يلعب دورا هاما في الحفاظ على صحة الرئتين، وأن الأشخاص الذين لديهم علامات انخفاض مستويات فيتامين "ك" سجل لديهم معدل قياس التنفس والحجم الكلي للهواء المتنفس في نفس قسري، أقل من المعدل المتوسط.

وذكر الباحثون أن الفيتامينات لها دورها البالغ في تخثر الدم، ومساعدة الجسم على التئام الجروح، وانه يمكن الحصول على فيتامين" ك" من الزيوت النباتية والحبوب الكاملة، كما دعوا الباحثين إلى مزيد من الدراسات لمعرفة تأثير زيادة معدل فيتامين "ك" على وظائف الرئتين، مشددين على أنه يمكن حماية رئتينا من خلال الإقلاع عن التدخين، وممارسة التمارين الرياضية، وبذل كل ما في وسعنا للحد من تلوث الهواء.