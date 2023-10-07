الفنانة بسمة توجه رسالة لفريق عمل "ريش أبيض"

وجهت الفنانة بسمة رسالة إلى أسرة فريق عمل ريش أبيض لمسلسل "حدث بالفعل"، بعد انتهاء عرض حلقات المسلسل خلال الساعات الماضية.

ونشرت على صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديو "إنستجرام"، صور لشخصيتها فى المسلسل، وعلقت "هو بوست متأخر شويه، بس أنا اتبسطت جداً مع صفيه فى أحداث حدوتة ريش أبيض ضمن مسلسل حدث بالفعل، إللى شاف ياريت يقولى رأيه وشكرا".

مسلسل"حدث بالفعل" يقدم عدد من القصص الحقيقية، بشكل مجموعة من الحلقات لكل قصة، بفريق عمل مختلف عن القصص الأخرى، وحقق المسلسل نجاحاً كبيراً من وقت عرضه، ريش أبيض بطولة ماجد المصرى، بسمة، رنا رئيس، والإخراج هشام الرشيدى".

يذكر أن الفنانة بسمة تشارك فى الموسم السينمائى بفيلم"أولاد حريم كريم"، بطولة مصطفى قمر، خالد سرحان، علا غانم، بسمة، داليا البحيرى، بشرى، والإخراج على إدريس.

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