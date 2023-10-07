بالفيديو.. خبير أمن المعلومات يكشف حقيقة انقطاع الإنترنت عن العالم بسبب عاصفة شمسية

كشف المهندس محمد إبراهيم منير، مطور برمجيات وخبير أمن المعلومات، حقيقة ما يتردد حول انقطاع الإنترنت عن العالم بسبب عاصفة شمسية، قائلًا: "الفترة الماضية حدث تداول لأخبار كثيرة حول انقطاع الإنترنت عن العالم يومي 10 و11 أكتوبر الجاري، خاصة على مواقع التواصل الاجتماعي".

وقال "إبراهيم" في مداخلة هاتفية لبرنامج "8 الصبح" على فضائية "دي إم سي" اليوم السبت، إن وكالة ناسا أصدرت بيانًا رسميًا تنفي فيه ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي وأن الأمر غير صحيح، وما سيحدث بوجود عاصفة شمسية تؤثر على العالم كله وتؤدي لانقطاع الإنترنت ولكنها نفت هذا الخبر وأنه غير صحيح.

وتابع، أن أقوى عاصفة شمسية حدثت كانت عام ١٩٥٧، وكانت قوية جدًا لدرجة أنها أثرت على خطوط التليغراف في العالم، ولكن لا يوجد رصد لأي عاصفة شمسية ستوثر على الإنترنت شهر أكتوبر، خاصة أن ٩٥% من الإنترنت عن طريق كابلات بحرية و ٥% فقط عن طريق الهوائيات.