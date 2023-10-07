برلمانية: لن نلتفت إلى بيان البرلمان الأوروبي المبني على معلومات مغلوطة

استنكرت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت، عضو مجلس النواب، بيان البرلمان الأوروبي، حول الانتخابات الرئاسية المصرية، مؤكدة أنه يحمل ادعاءات وافتراءات كاذبة ليس لها أي أساس من الصحة.

وقالت "ثابت" في تصريحات صحفية لها اليوم، إن البيان الصادر عن البرلمان الأوروبي يعد تدخلا سافرا في الشأن الداخلي المصري، وهذا أمر غير مقبول ونرفضه تماما، وتابعت: "بيان مغرض مسموم هدفه تضليل الرأي العام، وإثارة الفتنة".

وأضافت عضو مجلس النواب، أن هذه ليست المرة الأولى التي يصدر فيها البرلمان الأوروبي بيانا مضللا ضد مصر، فقد اعتاد على إصدار مثل تلك البيانات الكاذبة بين الحين والآخر، وهذا أمر "مرفوض" لا تقبله مصر بأي شكل من الأشكال.



واختتمت النائبة الدكتورة ندى ألفي ثابت: "لن نلتفت إلى بيان البرلمان الأوروبي المبني على معلومات مغلوطة مستمدة من عناصر معادية لمصر، وسنظل نحن المصريون على قلب رجل واحد للنهوض بمصرنا الغالية، وبناء مستقبل أفضل للأجيال القادمة".