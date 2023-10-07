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السبت 07 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"حماس" تدعو إلى انتفاضة عامة ضد إسرائيل

حركة حماس
حركة حماس
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دعا محمد الضيف، القائد العسكري لحركة حماس، إلى انتفاضة عامة ضد إسرائيل في رسالة مسجلة اليوم السبت.

وقال إن الهجوم على إسرائيل جاء ردا على الهجمات على النساء وتدنيس المسجد الأقصى والحصار المفروض على غزة.

ودعا الشعوب العربية والإسلامية إلى القدوم إلى “تحرير الأقصى”.

كان صحفي ومسعفون في وكالة فرانس برس أفادوا بأن وابلا من الصواريخ أطلقت من قطاع غزة المحاصر، السبت، ما أدى إلى مقتل شخص واحد على الأقل في إسرائيل.

وذكر مراسل وكالة فرانس برس أن الصواريخ تدفقت عبر السماء بشكل متكرر بعد الإطلاق الأول من مواقع متعددة في أنحاء غزة عند الساعة 06:30 صباحا (0330 بتوقيت جرينتش).

وحذر الجيش الإسرائيلي من إطلاق صفارات الإنذار في مناطق جنوب ووسط البلاد، وحث الشعب على البقاء بالقرب من الملاجئ. 

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حماس إسرائيل المسجد الأقصى إلى انتفاضة عامة ضد إسرائيل
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