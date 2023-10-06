الشعب الجمهوري بالمنيا : نصر أكتوبر شاهد على عظمة الجيش المصري

قدم خالد محمد حسن أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالمنيا التهنئة لأبطال القوات المسلحة والرئيس عبد الفتاح السيسي والفريق محمد زكي وزير الدفاع واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بذكري انتصارات أكتوبر .

وقال حسن فى تصريحات صحفية اليوم الجمعة أن نصر أكتوبر كان شاهداً على عظمة وبسالة القوات المسلحة المصرية وعلى بطولات وتضحيات رجال قواتنا المسلحة البواسل الذين ضحوا بأرواحهم من أجل استعادة الأرض مضيفاً أن الجيش المصري هو الدرع والسيف الذي يحمي الوطن والشعب.

وأضاف امين مساعد حزب الشعب الجمهوري أن ابطال القوات المسلحة لم يتاخروا يوما عن نداء الوطن وجادوا بأرواحهم الطاهرة لتعيش مصر وشعبها مرفوع الرأس موفور الكرامة وسيظل الشعب والجيش يدا واحدة حمي الله مصر وشعبها وجيشها .