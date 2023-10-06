البنك الدولي يتوقع تراجع معدلات نمو الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لـ1.9% خلال 2023

توقعت مجموعة البنك الدولي، تراجع معدلات النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا خلال العام الجاري ليصل لـ 1.9% من ناتجها المحلي الإجمالي بعد أن كان 6% بنهاية 2022، نظرا لتراجع انتاج النفط معززا بهبوط سعره وارتفاع معدلات التضخم.

وقالت تقرير صادر عن مجموعة البنك إن هبوط معدلات النمو في المنطقة خصوصا في منطقة الخليج المنتجة للنفط ليصل لـ 1% بعد أن سجل 7.3% في 2022 نظرا لتراجع انتاج النفط وتدني سعره عالميا.

واعتبرت مجموعة البنك أن البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لا يزال تشديد الأوضاع المالية العالمية وارتفاع التضخم يقيدان النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن يبلغ النمو هناك 3.6% في عام 2023، انخفاضا من 4.9% في عام 2022.

وعلي صعيد آخر قال التقرير إنه من المتوقع عودة النمو لـ 8 اقتصادات فقط من أصل 15 اقتصادا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى مستويات نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قبل وباء كوفيد- 19.