35 طالبا بجامعة الأقصر يشاركون في تدريب لدعم عمل المرأة بقطاع السياحة

نظم جامعة الأقصر ممثلة في وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، معسكراً تدريبياً بمدينة الغردقة؛ يستهدف طلاب كليات السياحة في إطار مشروع دعم وتهيئة بيئة عمل آمنه للمرأة بقطاع السياحة في مصر، والذي ينفذه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع وزارة السياحة والوكالة الإسبانية للتعاون الدولي.

وأشاد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، بفكرة المعسكر التي تهدف لتوعية طلاب الجامعات بأهمية انخراط المرأة في سوق العمل وتوفير بيئة آمنة لتساهم في عملية البناء والتنمية، مشيرًا إلى أن الدساتير المصرية المتعاقبة تؤكد المساواة بين المواطنين دون تفرقة بحسب الجنس، ولذلك لا تميز بين الرجل والمرأة في حق العمل.

رافق الطلاب والطالبات كلا من: الدكتورة إيمان رجب، مدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، الدكتور عمر النوبي، المدرس بقسم الفنادق بكلية السياحة، والدكتور أحمد راغب، المدرس المساعد بقسم الفنادق، وشارك الطلاب والطالبات في ورش عمل وتدريبات تهدف مشاركة الفتيات في العمل بمجال السياحة، وزيادة الوعي، بمعرفة الحقوق والواجبات، والحث على العمل الجماعي، وتحقيق المساواة في تكافوء الفرص، حسب الكفاءة وليس النوع.

وأشارت الدكتورة إيمان رجب، أن الطلاب البالغ عددهم ٢٤ طالبة و١١ طالب، تعرفوا خلال المعسكر التدريبي على أشكال العنف ضد المرأة وكيفية مواجهته، ومدى التأثيرات السلبية على قطاع السياحة والتنمية بشكل عام.

ويستهدف المعسكر، التدريب على تعزيز قيم المساواة بين الجنسين والمشاركة في مجال العمل، من أجل تشجيع الفتيات للانخراط في العمل بالقطاع السياحي، وكيفية تحقيق بيئة عمل آمنة لهن من خلال توعيتهم بالحقوق والواجبات، من خلال العديد من الأنشطة العملية والتفاعلية التي تدعم وتُنمي مهارات إدارة الوقت والتخطيط وفريق العمل والمهارات الشخصية للحصول على العمل، وقيم وأخلاقيات العمل ومهارات التواصل.

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