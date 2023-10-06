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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

الجيش اللبناني يداهم مخيمات للنازحين بعكار ويضبط سوريين دخلوا خلسة للبلاد

الجيش اللبناني
الجيش اللبناني
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أعلن الجيش اللبناني، إلقاء القبض على عدد من السوريين لدخولهم البلاد خلسة وتجولهم دون أوراق ثبوتية، وذلك في مداهمة نفذتها وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات لعدد من مخيمات النازحين السوريين في منطقة السماقية بعكار.
وأكد الجيش اللبناني - في بيان له اليوم - أن الدورية ضبطت مبالغ مالية مزورة وسيارة غير قانونية إضافة إلى ختم يخص أمين صندوق إحدى البلدات اللبنانية.
وأضاف أنه تم تسليم المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.

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الجيش اللبناني النازحين السوريين
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