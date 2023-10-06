الجيش اللبناني يداهم مخيمات للنازحين بعكار ويضبط سوريين دخلوا خلسة للبلاد

الجمعة 06/أكتوبر/2023 - 03:42 م

أعلن الجيش اللبناني، إلقاء القبض على عدد من السوريين لدخولهم البلاد خلسة وتجولهم دون أوراق ثبوتية، وذلك في مداهمة نفذتها وحدة من الجيش تؤازرها دورية من مديرية المخابرات لعدد من مخيمات النازحين السوريين في منطقة السماقية بعكار.

وأكد الجيش اللبناني - في بيان له اليوم - أن الدورية ضبطت مبالغ مالية مزورة وسيارة غير قانونية إضافة إلى ختم يخص أمين صندوق إحدى البلدات اللبنانية.

وأضاف أنه تم تسليم المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.