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الجمعة 06 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

بعد استهداف الكلية الحربية بسوريا.. التصدي لمسيرات هجومية في سماء حمص

حطام طائرة مسيرة
حطام طائرة مسيرة
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نجحت الدفاعات الأرضية السورية، اليوم، في إسقاط طائرات درون مسيرة هجومية في سماء مدينة حمص السورية، بعد يوم واحد فقط من استهداف الكلية الحربية بحمص خلال حفل تخرج الضباط الجدد، ما أسفر عن مصرع 123 شخص وإصابة العشرات.

وقال المرصد السوري، إن دوي انفجارات ورصاص سمع خلال التصدي لمسيرات في سماء مدينة حمص، بالتزامن أيضًا مع تحليق لطائرات مروحية.

يأتي ذلك في الوقت الذي ترتفع فيه حصيلة القتلى والمصابين نتيجة استهداف الكلية الحربية في حمص، خلال الاحتفال بتخرج دفعة جديدة من الضباط، ما رفع عدد الوفيات إلى 123 منهم 54 مدني و39 طفل.

وكشفت التقديرات ارتفاع عدد القتلى في صفوف الضباط الجدد إلى 62 ضابط، بالإضافة إلى أكثر من 15 مصاب.

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