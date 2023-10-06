مجلس الدوما الروسي يبحث إلغاء التصديق على اتفاقية حظر التجارب النووية

الجمعة 06/أكتوبر/2023 - 03:00 م

أعلنت رئيسة لجنة شؤون الأسرة والمرأة والطفل بمجلس الدوما الروسي، نينا أوستانينا، أن المجلس سيبحث الاثنين المقبل مسألة إلغاء التصديق على اتفاقية حظر التجارب النووية.

وقالت أوستانينا - لوكالة أنباء "سبوتنيك" اليوم /الجمعة/ - "إن الاجتماع الأقرب لمجلس الدوما سيكون يوم الاثنين المقبل لبحث مسألة إلغاء التصديق على اتفاقية حظر التجارب النووية".

وأضافت "أن كلام الرئيس بوتين كان واضحا، حيث أشار إلى أن التصديق على هذا الموضوع كان من جانب واحد، حيث لم تصادق الولايات المتحدة على معاهدة الإلغاء الشامل لحظر التجارب النووية"، مشيرة إلى أنه من المنطقي تماما إثارة مسألة إلغاء التصديق من جانب روسيا ومجلس الدوما فقط يمكنه القيام بذلك.

يأتي هذا التصريح بعد أن أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الخميس خلال الجلسة العامة لمنتدى "فالداي" الدولي للحوار أنه في العقيدة العسكرية الروسية يوجد سببان لاحتمال استخدام الأسلحة النووية، وهي الهجوم على روسيا والتهديد الوجودي لها، مضيفا أن "روسيا يجب أن تنظر في إلغاء التصديق على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووي، حيث إن الولايات المتحدة وقعت عليها ولكن لم تصدق عليها".

يُذكر أن معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية اعتمدت من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 سبتمبر 1996، وقدمت للمصادقة عليها في الـ 24 من الشهر نفسه في نيويورك بالولايات المتحدة.

ووضعت هذه الوثيقة للمرة الأولى قيودًا كبيرة على التجارب النووية وأرست أساسا متينا للجهود الدولية الرامية لمواصلة عملية حظرها. وبحلول فبراير 2023 تم التوقيع على المعاهدة من قبل 186 دولة، بينما صادقت عليها 178 دولة. وكانت روسيا صادقت على معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية في عام 2000. ولم تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ حتى الآن، إذ ينبغي أن تصدق عليها 44 دولة مدرجة في الملحق 2 للمعاهدة.