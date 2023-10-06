قرعة دور المجموعات.. صدام متوقع بين الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال.. والزمالك وفيوتشر بالكونفدرالية

تترقب الجماهير المصرية قرعة دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفدرالية الأفريقية لموسم 2023-2024، والتي تجرى اليوم لمعرفة منافسي الأندية المصرية الأربعة الأهلي وبيراميدز في دوري الأبطال، والزمالك وفيوتشر في الكونفدرالية.

ويجري الاتحاد الإفريقي لكرة القدم قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية للموسم الجارى، اليوم الجمعة بمدينة جوهانسبرج فى جنوب أفريقيا.

تقام مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات من دوري الأبطال والكونفدرالية في أيام 24-25-26 نوفمبر المقبل، وينتهي هذا الدور في الأول والثاني والثالث من مارس 2024.

قرعة دوري أبطال أفريقيا

يتم تقسيم الأندية الـ16 التي تأهلت إلى 4 مستويات، اعتمادًا على المشاركة الأفريقية في آخر السنوات، لا تحظر القرعة مواجهة فريقين من نفس البلد في دور المجموعات ولا توجد موانع لمواجهة أي نادٍ بالآخر باستثناء أن يكونا سويًا من نفس التصنيف، فكل الخيارات مفتوحة على مصراعيها.

وقد تسفر قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا عن صدام بين الأهلي وبيراميدز في مجموعة واحدة، خاصة أن المارد الأحمر في المستوى الأول، بينما الفريق السماوي في المستوى الثاني لتكون أول مواجهة أفريقية بين الفريقين.

تصنيف الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات في دوري أبطال أفريقيا:

المستوى الأول: الأهلي - الوداد المغربي - الترجي التونسي -صن داونز الجنوب أفريقي.

المستوى الثاني: شباب بلوزداد الجزائري - سيمبا التنزاني - بيراميدز - بيترو أتليتكو الأنجولي.

المستوى الثالث: مازيمبي الكونغولي - أسيك ميموزا الإيفواري - الهلال السوداني - يانج أفريكانز التنزاني.

المستوى الرابع: النجم الساحلي التونسي - ميدياما الغاني - نواذيبو الموريتاني - جالاكسي البتسواني.

قرعة الكونفدرالية

يشارك الزمالك وفيوتشر، من مصر في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية وقد يصطدم الفريقين معا في مجموعة واحدة نظرا لتواجد الفارس الأبيض في المستوى الأول، بينما يتواجد فيوتشر في المستوى الثاني.

تصنيف الأندية المتأهلة إلى دور المجموعات من الكونفدرالية:

المستوى الأول: الزمالك - نهضة بركان المغربي - اتحاد العاصمة الجزائري - ريفرز يونايتد النيجيري.

المستوى الثاني: ديابل نوار الكونغولي - الأفريقي التونسي - فيوتشر - ساجرادا الأنجولي.

المستوى الثالث الموحد لباقي الفرق: الملعب المالي - سوبر سبورت الجنوب أفريقي - سيخوخون الجنوب أفريقي - الهلال الليبي - أبو سليم الليبي - أكاديميكا الأنجولي - سوار الغيني - دريمز الغاني.