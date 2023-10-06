الشرطة الهندية: مقتل وإصابة 6 أشخاص جراء انفجار قذيفة هاون جرفتها مياه الفيضانات

الجمعة 06/أكتوبر/2023 - 01:16 م

أعلنت الشرطة الهندية مقتل شخصين وإصابة 4 آخرين في مقاطعة "جالبايجوري" بولاية "البنغال الغربية" بسبب انفجار قذيفة هاون، يُعتقد أن مياه الفيضانات المتدفقة من نهر "تيستا" جرفتها.

وذكرت قناة (إن دي تي في) الهندية اليوم /الجمعة/ أن الشرطة تعتقد أن القذيفة تابعة للجيش ولكن مياه الفيضانات التي تدفقت عبر التلال قد حملتها، يأتي ذلك عقب الأمطار الغزيرة والفيضانات العارمة التي تجتاح ولاية "سيكيم" شمال شرقي البلاد منذ يوم الأربعاء الماضي.

وأصدرت شرطة مقاطعة جالبايجوري تحذيرا تدعو فيه المواطنين إلى عدم التعامل مع أي أسلحة نارية أو متفجرات تجرفها مياه الفيضان، والإبلاغ الفوري عن أي مواد مشبوهة أو أسلحة نارية تطفو فوق المياه والامتناع عن التعامل معها بأي شكل من الأشكال لأنها قد تسبب خطرا محتملا بحدوث انفجار.

كانت حكومة ولاية "سيكيم" قد أصدرت تحذيرا مماثلا للمواطنين بعد أن اجتاحت الفيضانات مستودع ذخائر تابع للجيش.

يشار إلى أن حصيلة قتلى الفيضانات المفاجئة لنهر "تيستا" بولاية "سيكيم"، قد ارتفعت إلى 19 شخصا على الأقل من بينهم ستة جنود. فيما لايزال 103 أشخاص آخرون في عداد المفقودين بينهم 16 جنديا.