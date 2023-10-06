بالفيديو.. السيسي يتفقد المراكز المتحركة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

عرضت القناة الأولى، لحظة تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي لالمراكز المتحركة للشبكة الوطنية للطوارئ و السلامة العامة.

وقال الرئيس السيسي، إنه من خلال هذه السيارة، يتم متابعة كل المحافظات، وما يتم بها.

وفي سياق احتفالات نصر أكتوبر ترأس الرئيس السيسي اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ووجه الرئيس التهنئة للشعب المصري والقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

كما وجه التحية لأرواح الشهداء والمصابين الذين ضحوا بأرواحهم الطاهرة لصون مقدساته.

وأكد السيسي، أن الشعب المصري يقدر دور القوات المسلحة في الحفاظ على أمن الوطن وسلامة أراضيه.

كما قام الرئيس، يرافقه الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وعزفت الموسيقات العسكرية سلام الشهيد فى تقليد عسكرى أصيل وفاءً لشهداء مصر الأبرار.

كما وضع الرئيس السيسي أكليل من الزهور على قبري الرئيس السادات والرئيس جمال عبد الناصر كما قرأ الفاتحة على أرواحهم الطاهرة.

