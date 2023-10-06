رئيس مياه مطروح يكشف تفاصيل تعرض المحافظة للسيول

كشف الدكتور إبراهيم خالد رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، تفاصيل ما حدث خلال فترة السيول، حيث بدأ سقوط الأمطار على مطروح يوم الأربعاء فى تمام الساعة التاسعة، وأكدت هيئة الأرصاد حينها أن الأمطار ستكون خفيفة إلى متوسطة ولكن المطر كان كثيفا ومركزا على المنطقة الجنوبية فى الصحراء، وتجمعت هذه الأمطار فى الوديان وكونت سيولا، زاحفة على مدينة مطروح.

وتابع خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “صباح الخير يا مصر” على فضائية “مصر الأولى”، اليوم الجمعة، أن زحف مياه السيول لمدينة مطروح أدى إلى انهيار أحد سدود الإعاقة، وهي سدود مقامة فى الوديان ليس بغرض تخزين المياه، ولكن بغرض تهدئة سرعة المياه أو تجميعها منعا لتسريبها فى باطن الأرض، لافتا إلى اندفاع كميات كبيرة من المياه على منطقة القصر والخروبة وتم إخطار محافظ مطروح على الفور وتواجده فى هذه المناطق وتم إخطار غرف العمليات للقيام بالعمليات اللازمة.

وأوضح رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، أن محافظ مطروح أمر بتحويل المياه إلى مصارف بعيدة عن المناطق السكنية وتحويلها لمسار تجاه البحر، موضحا أن بعض المياه توجهت إلى منطقة سوق ليبيا ولكن تم السيطرة على الموقف وتحويل المياه إلى مسار آخر تجاه البحر، كما تم أيضا زحف المياه إلى منطقة الكيلو 4 ولكن تم السيطرة عليها منذ ساعات، ومتابعة هذه الأعمال من محافظ مطروح ،الشركة القابضة، ووزير الإسكان ، التنمية المحلية، كما امر رئيس الوزراء بدعم مدينة مطروح بمعدات من جميع المحافظات الأخرى والشركات الشقيقة.

وأضاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، أنه لا يوجد خسائر وتم جلب 34 معدة ما بين سيارة شفط المياه، وبدالة ضغط مياه من الإسكندرية والجيزة والبحيرة والمنوفية والغربية، وتمت السيطرة على تجمعات المياه بمدينة مطروح، وسوف يتم توزيع جميع المعدات لجميع المناطق الفرعية لمتابعة المواطنين وشفط المياه سواء حول المنازل أو بداخلها.