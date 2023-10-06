السويد تعلن تقديم حزمة جديدة من الدعم إلى أوكرانيا

الجمعة 06/أكتوبر/2023 - 11:18 ص

أعلن وزير الدفاع السويدي "بال جونسون" عن تقديم حزمة الدعم الرابعة عشرة إلى أوكرانيا والتي تقدر قيمتها ب2.2 مليار كرونة سويدية.

وقال جونسون - حسبما ذكرت قناة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية اليوم الجمعة - إن الحزمة ستتألف من ذخيرة وقطع غيار للأنظمة التي تم التبرع بها في وقت سابق.. مشيرا إلى أن الحكومة كلفت القوات المسلحة بشكل رسمي بتحليل ما إذا كانت السويد قادرة على إرسال طائرات مقاتلة من طراز "جاس جربين".

وأشارت القناة إلى أن هذه الحزمة ترفع القيمة الإجمالية للمساعدات التي قدمتها السويد إلى أكثر من 22 مليار كرونة سويدية.