"سيب نفسك" للمسرح الحديث تحصد 3 جوائز بمهرجان القاهرة للمونودراما

أعرب الفنان محسن منصور، مدير عام فرقة المسرح الحديث، التابعة للبيت الفني للمسرح، عن سعادته لحصول العرض المسرحي "سيب نفسك" على عدة جوائز في ختام مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما بدورته السادسة.

وقال منصور، إن بطلة العرض الفنانة فاطمة محمد علي حصلت على جائزة أفضل ممثلة، وجائزة أفضل مونودراما مسرحية متكاملة بالمهرجان، كما حصل المخرج المسرحي الدكتور جمال ياقوت، على جائزة التميز كمخرجا لمونودراما "سيب نفسك".

يشار إلى أن العرض قد حصل على جائزة أفضل ممثلة دور أول نساء مناصفة في المسابقة الرسمية للمهرجان القومي للمسرح المصري في دورته السادسة عشرة الماضية.

"سيب نفسك" حالة فريدة من البهجة والإمتاع، ومونودراما إستعراضية غنائية مناسبة للأطفال والكبار، تجمع بين فنون الرقص والغناء والأراجوز والعرائس المتحركة.

العرض من ترجمه د. نبيلة حسن، ديكور أحمد أمين، أزياء نهاد السيد، تصميم وتنفيذ عروسه د. نبيل الفيلكاوي، إضاءة إبراهيم الفرن، أشعار د.محمد مخيمر، استعراضات مناضل عنتر، موسيقى والحان حاتم عزت، من تأليف مارك إيجيا، دراماتورج وإخراج جمال ياقوت.

وقد اختتم مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما، فعاليات دورته السادسة مساء أمس الخميس، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، بحضور رئيس المهرجان الدكتور أسامة رؤوف، ولفيف من الجاليات العربية والأجنبية.