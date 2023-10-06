استشهاد شاب فلسطيني برصاص مستوطن إسرائيلي فى نابلس

استشهد شاب فلسطيني الليلة برصاص مستوطن إسرائيلي في بلدة حوارة جنوب نابلس، بشمال الضفة الغربية ليرتفع عدد الشهداء الفلسطينيين الذين ارتقوا برصاص الاحتلال خلال أقل من 24 ساعة إلى 4 شهداء.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول الشاب لبيب محمد ضميدي (19 عامًا)، مصابا برصاص مستوطن في الصدر، وحاولت الطواقم الطبية إنقاذ حياته، إلا أنه ارتقى شهيدا متأثرا بجروحه الحرجة.

وأصيب الشاب بالرصاص، خلال تصدي المواطنين الفلسطينيين العزّل في بلدة حوارة، لهجوم شنّه عشرات المستوطنين على منازلهم وممتلكاتهم، بحماية جنود الاحتلال.