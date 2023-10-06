«شاكر»: نصر أكتوبر بداية إقامة شبكة كهربائية حديثة ومتكاملة

أكدت وزارة الكهرباء عن جاهزية عدد كبير من مشروعات الكهرباء العملاقة للافتتاح بعد البرنامج الشامل الذي تنفذه الدولة لدعم الشبكة القومية وتوسيعها وتجديدها ونجاح القطاع فى تنفيذ مشروعات عملاقة تعتبر الأكبر عالميًا وفي مقدمتها محطة بنبان أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية فى العالم ومزارع الرياح بالبحر الأحمر وهى ضمن المحطات العملاقة عالميًا ومحطات سيمنس ومحطة جنوب حلوان العملاقة وخطوط الجهد العالي والفائق ومحطات المحولات الجديدة وخطوط إنتاج لمهمات الكهرباء.

وأكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة أن نصر أكتوبر كان البداية لإقامة شبكة كهربائية حديثة ومتكاملة تغطي أكثر من 99 % من المناطق المعمورة والمواطنين على مستوى الجمهورية إلى جانب إنشاء عددًا من الشركات العملاقة المتخصصة وإقامة صناعة وطنية متكاملة للمعدات والمهمات الكهربائية تمكنت من تلبية الجزء الأكبر من احتياجات شبكات النقل والتوزيع وجزء كبير من مهمات محطات التوليد وتصدير الفائض للأسواق العالمية.

وأوضحت الشركة القابضة للكهرباء أنه جاري تنفيذ برنامج شامل لتدعيم شبكة كهرباء سيناء وتوفير متطلبات محور قناة السويس من الكهرباء بما يتماشى والمشروع القومى للتنمية فى هذه المنطقة الحيوية وأن هذا البرنامج يتضمن إقامة سلسلة من محطات التوليد التقليدية والمتجددة ومد شبكات التوزيع لكافة المناطق الواعدة إلى جانب استمرار التيسيرات التى تقدم لمواطني سيناء وتقسيط المديونيات على المستثمرين وأن قطاع الكهرباء تمكن من توفير التيار لكافة مواطني سيناء والمشروعات التنموية بها وأن نصر أكتوبر كان البداية لإقامة شبكة كهرباء عملاقة فى منطقة البحر الأحمر ومحافظات القناة وسيناء وأن هذه الشبكة مكنت من توفير احتياجات المشروعات التنموية والسكانية فى كافة أنحاء الجزيرة وأن القطاع قام بالعديد من المشروعات على أرض سيناء باستثمارات وصلت لحوالي 10 مليارات جنيه.



قال المهندس سامى أبو وردة رئيس شركة القناة لتوزيع الكهرباء أن أكثر من 70 % من القدرات المتاحة فى سيناء فائضة عن احتياجات الاستهلاك ويمكن استغلالها فورا حيث يبلغ إجمالى استهلاك مناطق جنوب سيناء 110 ميجاوات وشمالها 330 ميجاوات بينما يوجد فائض يقدر بحوالى 1500 ميجاوات جاهز أمام المستثمرين وأن شبكة الكهرباء تمتد من الشمال والجنوب والوسط على عدة محاور مؤكدا استعداد الشركة لتلبية متطلبات الاستثمار فورا مؤكدا أنه لا يوجد تجمع سكانى بسيناء لم يصله التيار الكهربائى الآن حتى المناطق الوعرة والجبلية التى يصعب مد الشبكات بها تم توفير خلايا شمسية لها وإنارة التجمعات البدوية مما ساعد على توطين البدو الرحل فى مناطق دائمة وأن توجيهات وزير الكهرباء تركز على اتخاذ كافة الإجراءات لتحقيق التنمية بالمنطقة والتيسير على المستثمرين فى سيناء والعمل على توصيل التيار لمن يتقدم فورًا، مؤكدا أن قطاع الكهرباء هو القطاع الوحيد الذى نفذ كل ما هو مطلوب لتنمية سيناء.



وأكد رئيس الشركة أن قطاع الكهرباء انتهى من توصيل التيار الكهربائي لعدد من المشروعات الاستراتيجية والتنموية بمحور قناة السويس وساحل البحر الأحمر باجمالى استثمارات للمقايسات المسددة يبلغ 180 مليون جنيه وتتضمن توصيل التيار لأكثر من 40 مزرعة سمكية عملاقة وتطوير ميناء الأدبية والعين السخنة وشرق التفريعة والمنطقة الصناعية وغيرها.



وأشار المهندس أبو وردة إلى توفير كافة متطلبات مشروع محور قناة السويس للمشروعات الصناعية والزراعية والاستثمارية وأن شبكة الكهرباء بها قدرات فائضة تكفي احتياجات كافة المشروعات التنموية فى المحور والمناطق الاستراتيجية المقرر إقامتها بهذه المنطقة وأن هناك عدد كبير من محطات التوليد بالمنطقة تضم محطات أبو سلطان والسويس وعتاقة وعيون موسى والعين السخنة وشرق التفريعة وبورسعيد وشمال خليج السويس مما يؤكد توافر قدرات كبيرة لخدمة مشروعات الدولة لتنمية هذه المنطقة الاستراتيجية وتحويلها لأحد أهم المناطق الاقتصادية فى العالم.



وأكد رئيس شركة القناة على إمكانيات الشركة لخدمة سيناء وأهاليها والتنمية بها، وأن العام الماضى شهد تنفيذ خطة لتدعيم شبكة توزيع سيناء وتم تشغيل محطة محولات شرق بورسعيد وإحلال الموصلات للخط الكهربائى القنطرة شرق / بئر العبد جهد 220 كيلوفولت بطول 34 كيلو مترا وتنفيذ مشروع إحلال السلك الأرضى لخط عيون موسى / رأس سدر جهد 220 كيلوفولت تحت الجهد بطول حوالي 40 كيلومتر بعد ان تم ربط جنوب سيناء عن طريق خط رأس سدر/أبورديس جهد 220 كيلوفولت ، وخط ربط أبورديس/ الطور /شرم الشيخ جهد 220 كيلو فولت فى إطار الاهتمام الذي يوليه قطاع الكهرباء لتنمية سيناء شمالها وجنوبها من خلال تنفيذ العديد من المشروعات الكهربائية على أرضها.