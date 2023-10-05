نتفليكس تبدأ عرض الفيلم الفلسطيني "الغريب"

رحلة الغريب التي بدأت في هضبة الجولان المحتلة وجال فيها أهم المهرجانات الدولية بأنحاء العالم مع مخرجه ومؤلفه أمير فخر الدين، تصل الآن إلى محطة العرض على نتفليكس؛ حيث كشفت منصة الفيديو العالمية عن عرض الفيلم ممثل فلسطين في جائزة أوسكار أفضل فيلم دولي، بداية من يوم 6 أكتوبر.

فيلم "الغريب" هو من الأعمال العربية القليلة التي صُورت في هضبة الجولان المحتلة، حيث يقدم النجم الفلسطيني أشرف برهوم دور عدنان الطبيب السابق الذي تحيط به أزمات تنشب بينه وبين أبيه (يقوم بدوره النجم الفلسطيني محمد بكري)، ومع عائلة زوجته من ناحية أخرى، لتأخذ حياته منحى جديدًا بعد أن يقابل جنديًا من جرحى الحرب في سوريا.

العرض العالمي الأول لفيلم "الغريب" كان في الدورة 78 من مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، حيث فاز بجائزة Edipo Re Award، ثم شارك الفيلم في الدورة 43 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي ليفوز بجائزة شادي عبد السلام لأحسن فيلم، بالإضافة إلى فوزه بجائزة أفضل فيلم عربي في المهرجان، كما فاز بجائزة أفضل تصوير وترشح لجائزة أفضل مخرج في جوائز شاشة آسيا والمحيط الهادئ (APSA).

ونال فيلم “الغريب” إشادات نقدية من كل أنحاء العالم، وكتبت عنه الناقدة جيسيكا كيانج في مجلة فارايتي "الفيلم الطويل الأول لأمير فخر الدين يتمتع بقوة طاغية". كما أشادت الناقدة فيونولا هاليغان في مجلة سكرين ديلي بالمخرج قائلة "فخر الدين يعطينا نظرة نادرة على أرض عالقة في مجرى الزمن".

أمير فخر الدين هو كاتب ومخرج سينمائي سوري وُلد في كييف بأوكرانيا عام 1991 لأبوين سوريين من هضبة الجولان المحتلة، وهو يعيش حاليًا في هامبورغ بألمانيا، فيلم "الغريب" هو أول أفلامه الروائية الطويلة، وهو أيضًا الجزء الأول في ثلاثية سينمائية بعنوان وطن.

حاليًا يستعد أمير لبدء تصوير فيلمه الثاني “يونان”، وهو إنتاج مشترك يتضمن مؤسسات من ألمانيا وكندا وإيطاليا وفلسطين والأردن. وقد سبق وفاز كمشروع بمنحتي إنتاج من صندوق البحر الأحمر وسوق البحر الأحمر (المملكة السعودية) في عام 2022، ثم نال منحة الإنتاج المشترك للمشاريع العربية الروائية الطويلة من الهيئة الملكية الأردنية للأفلام في 2023.

“يونان” هو الفيلم الثاني في الثلاثية وتدور أحداثه حول كاتب عربي منفي من بلده يسافر إلى جزيرة نائية من أجل الانتحار، وهناك يلتقي بسيدة عجوز توقظ داخله الرغبة في الحياة مرة أخرى. الفيلم من بطولة نُخبة من الممثلين العرب والعالميين، من بينهم النجم اللبناني جورج خباز، والممثلة الألمانية القديرة هانا شيغولا ومواطنتها النجمة الألمانية سيبل كيكيلي المعروفة بدورها في المسلسل الشهير Game of Thrones.

تختتم الثلاثية بفيلم “حنين: حكاية في الفصول الأولى”، حاليًا في مرحلة تطوير السيناريو، وقد فاز مؤخرًا بمنحة تطوير من صندوق مهرجان البحر الأحمر السينمائي