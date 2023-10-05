وزير خارجية الأردن لـ وكيلة الأمم المتحدة: منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل هدف نعمل من أجله

الخميس 05/أكتوبر/2023 - 10:04 م

استقبل نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، اليوم /الخميس/، وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشئون نزع السلاح إيزومي ناكاميتسو، والتي تزور المملكة للمشاركة في أعمال المؤتمر الدولي حول الأسلحة الصغيرة والأسلحة والخفيفة الذي استضافته القوات المسلحة الأردنية بالتعاون مع حلف شمال الأطلسي "الناتو"، خلال اليومين الماضيين.

وأكد الصفدي، طبقا لبيان وزارة الخارجية الأردنية، حرص المملكة على استضافة مثل هذه المؤتمرات، باعتبارها فرصة لتوسيع التعاون بين الأردن وشركائه، واستمرارها في دعم الجهود الدولية لنزع السلاح وخاصة الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل، مشددًا على أن الوصول لمنطقة شرق أوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل هو هدف يعمل الأردن من أجله.

ومن جانبها، ثمنت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والممثلة السامية لشئون نزع السلاح، الدور الذي تقوم به المملكة في جهود تعزيز الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.