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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العراق يسجل 48 هزة أرضية خلال سبتمبر

هزة أرضية
هزة أرضية
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أعلنت هيئة الأنواء الجوية في العراق، اليوم الخميس، تسجيل 48 هزة أرضية خلال شهر سبتمبر، فيما أشارت إلى أن 35 هزة حدثت داخل العراق.

وقال مدير عام الهيئة عبد العظيم الساعدي - في بيان أذاعته وكالة الأنباء العراقية (واع) - إن عدد الهزات المسجلة خلال شهر سبتمبر بلغ 48 هزة أرضية منها 35 هزة في العراق، و11 داخل إيران، فضلًا عن هزة واحدة في سوريا.

وأوضح الساعدي أن النشاط داخل البلاد تركز في السليمانية قضاء جمجمال، حيث وصل عدد الهزات فيه إلى 15 هزة، فيما سجلت أربيل 7 هزات وواسط سجلت 6 هزات، بالإضافة إلى 3 هزات في نينوي.

وتابع أن "هزتين حدثتا في ميسان بينما سجلت هزة واحدة في كركوك وأخرى في ديالي"، مؤكدًا أن الهيئة ووفقًا لتوجيهات وزير النقل العراقي رزاق محيبس تعمل على إتمام دخول 28 محطة حديثة للعمل في رصد التغيرات المناخية بأسرع وقت.

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العراق هزة أرضية كركوك
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