هوشنك أوسي: لم أقرأ شيئًا للكاتب النرويجي «جون فوس»

قال الروائي والشاعر هوشنك أوسي في تصريح خاص لـ«البوابة نيوز»: لم أقرأ شيئا للكاتب النرويجي "جون فوس" الحائز على جائزة نوبل للآداب لهذا العام ولا يمكن أن أعطي تقييما واضحا وجادا لتجربته.

وأضاف، ما يمكنني قوله: جميل جدا أن تمنح الجائزة لكاتب مسرحي. هذا مؤشر قوي على أن المسرح، ما زال وسيبقى؛ أب أو أم الفنون.

وتابع: لو كان الكاتب المسرحي والروائي المصري "السيد حافظ" من مواليد النرويج أو السويد أو اليونان أو إيطاليا أو الأرجنتين... لربما كان الاهتمام العربي به أكبر. لمعالجته قضايا إنسانية بالاستناد إلى الواقع العربي في أعماله الأدبية كما أنه غزير الإنتاج المسرحي، واتجه إلى الرواية. فهو مسرحي مجدد، وروائي محقق في زمن عمالقة الرواية المصرية والعربية. فضلا عن عمله في الصحافة الثقافية العربية.



جاء ذلك على هامش إعلان الأكاديمية السويدية بفوز الكاتب النرويجي "جون فوس" بجائزة نوبل للآداب لهذا العام 2023 لمسرحياته ونثره المبتكر الذي يمنح صوتا لما لا يمكن قوله، والجائزة السنوية تمنح منذ سنة 1901 لكاتب قدم قلمه خدمات إنسانية كبرى خلال عمل أدبي وأظهر مثالية قوية بحسب تعبير "ألفريد نوبل" فى وصية المؤسسة لهذه الجائزة، وتدار الجائزة من قبل مؤسسة نوبل وتمنحها لجنة تتكون من خمسة أعضاء تنتخبهم الأكاديمية السويدية.

وسوف يحصل الفائز على قلادة ذهبية، وشهادة تحمل اسمه، ومبلغ من المال، ومكافأة مالية يعادل 11,659,016 كرونة سويدية، وشهادة مقدمة من ملك السويد مباشرةً، في احتفال ضخم.