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الخميس 05 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

السعودية وإيطاليا تبحثان أوجه تعزيز العلاقات الثنائية

وزير الخارجية السعودي
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
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بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم /الخميس/ في الرياض، مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، أوجه تعزيز وتطوير العلاقات بين المملكة وإيطاليا

في العديد من المجالات، بالإضافة إلى مناقشة تكثيف التنسيق الثنائي في القضايا التي تهم البلدين والشعبين.

كما تناول الجانبان أبرز فرص التعاون في المجالات التنموية والاقتصادية في ضوء رؤية المملكة 2030، بالإضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية، والجهود المبذولة بشأنها، وفقا لما نقلته وكالة أنباء السعودية (واس).

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فيصل بن فرحان ايطاليا أنطونيو تاياني
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